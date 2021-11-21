الاحتلال التركي يدمر مجسّم دوار نوروز في مدينة عفرين المحتلة

ضمن سلسلة عمليات التغيير الديمغرافي التي يجريها الاحتلال التركي في مقاطعة عفرين المحتلة، أقدم الاحتلال ومرتزقته على تدمير مجسم دوار "نوروز" في مركز المدينة المحتلة.

ويعد دوار "نوروز" إحدى الرموز القومية لدى أهالي عفرين، وتشكل جزءاً من ثقافة أهالي مقاطعة عفرين والشعب الكردي خاصة.

كما دمر الاحتلال التركي ومرتزقته دوار "كاوا الحداد" فور احتلاله للمدينة في الـ 18 من آذار 2018.

ويعمل الاحتلال التركي ومرتزقته على تدمير ومحو ثقافة عفرين المحتلة، عبر سرقة وتدمر معالمها ومواقعها الأثرية بالإضافة إلى تغيير أسماء مرافقها واستبدالها بأسماء عثمانية وتركية.

(ف إ/ س ر)

ANHA