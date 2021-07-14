الاحتلال التركي يدمر 25 منزلاً في ناحية شرا بعفرين المحتلة

وأكد لوكالتنا مصدر خاص من أهالي قرية قورت قولاق، رفض الكشف عن اسمه خوفاً من بطش المرتزقة والاحتلال، إقدام جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على تدمير نحو 25 منزلاً للأهالي، إضافة إلى معصرة زيتون القرية ومحالها تجارية، عبر الجرافات (تركس).

مبيناً أن سلطات الاحتلال ومرتزقته هددوا السكان وحملوهم على الكتمان وعدم الإفصاح عن عمليات التدمير التي طالت منازل وممتلكات الأهالي، مشدداً على أن سكان القرية تعرضوا عقب احتلال عفرين لأبشع الجرائم والانتهاكات.

وكشف المصدر أسماء بعض من الذين تدمرت منازلهم في القرية، وهم كلاً من: "أكرم طاهر، رفعت شباب، علي شباب، شيخ منان حج مراد، بركات علي بركات، حنان أبو رياض ومعصرة حج مراد".

فيما أظهر مقطع مصور المنازل التي دمرها الاحتلال التركي في قرية قورت قولاق.

إلى ذلك تعمدت دولة الاحتلال التركي إلى ارتكاب أبشع الجرائم بحق سكان عفرين المحتلة، من قتل، خطف، تعذيب، اغتصاب، أتاوات، بناء المستوطنات، جرف المواقع الأثرية، قطع أشجار الزيتون وحرقها، فضلاً عن نهب وسرقة المحاصيل، وسط صمت المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

(ف إ/ س ر)

ANHA