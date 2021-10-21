الاحتلال التركي يدمّر المدارس ودور العبادة ويهجّر الأهالي من قرى تل تمر

في تصريح لوكالتنا عما شهدته الناحية وريفها، قال الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل تمر جوان ملا أيوب "منذ شن الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتهم على مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، تسببوا بموجة نزوح كبيرة لأهالي المدينتين، خرق فيها الاحتلال التركي جميع المواثيق الدولية واحتل مدينة سري كانيه ليصل إلى مشارف ناحية تل تمر".

54 قرية مهجورة في الناحية جراء الاحتلال التركي

وأوضح أن 31 قرية تتبع جغرافياً لناحية تل تمر احتلتها تركيا ومرتزقتها، وأن 23 قرية أصبحت خالية من سكانها؛ لوقوعها في مناطق التماس مع الاحتلال التركي ومرتزقته.

جرائم ارتكبت مع وصول الاحتلال التركي لمشارف الناحية

ولفت ملا أيوب إلى أن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في قرى الناحية مع وصول الاحتلال التركي ومرتزقته إلى مشارفها ، قائلا: "جرائمهم باتت يومية، حيث قاموا بنهب ممتلكات المدنيين وحرقها وتدمير منازلهم فور وصولهم".

وأشار ملا أيوب إلى أن "القرى التي احتلت لم يتبقّ منها شيء سوى أشباه منازل، بعد أن سرق مرتزقة الجيش الوطني السوري، كل ما تركه الأهالي خلفهم بعد أن هجروا منها".

20 مرة قطعت المياه عن الناحية ومدينة الحسكة يقطنها مليون ونصف المليون نسمة

وأضاف ملا أيوب "أن دولة الاحتلال التركي قطعت أكثر من 20 مرة المياه عن الناحية وعن مدينة الحسكة، بعد توقيفها لضخ المياه من محطة علوك الواقعة تحت سيطرتها، مما حرم أكثر من مليون ونصف المليون نسمة من المياه الصالحة للشرب، بالإضافة لقطعها مياه نهر الخابور عند قرية المناجير المحتلة، في مسعى منها لضرب اقتصاد المنطقة المعتمدة على الزراعة المروية من النهر، لتتحول ضفافه ومجراه إلى مستنقعات تسببت بانتشار مرض اللاشمانيا ".

وأشار ملا أيوب إلى "أن استهداف الاحتلال التركي المستمر للناحية عبر قصفها بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، أدى إلى خروج البنية التحتية ومنها شبكات الكهرباء عن الخدمة، بالإضافة إلى حرق المحاصيل الزراعية في القرى التي احتلتها، والتي تقع في مناطق التماس".

جرائم ووقائع تذكر أهالي الناحية بمرتزقة داعش

وأكد ملا أيوب "أن الاحتلال التركي استهدف المنشآت التعليمية والمقدسات بشكل مباشر، قائلاً "الاحتلال دمر 5 مدارس تتبع للناحية، بالإضافة لجوامع قريتي الطويلة، والدردارة، ومزارات الشهداء الآشوريين".

واستذكر بهذه الجرائم ما تعرضت له ناحية تل تمر عام 2015، بعد مهاجمة مرتزقة داعش للناحية، قائلاً "كل ذلك يعيد إلى أذهاننا كيف استهدف مرتزقة داعش الكنائس وقاموا بتدميرها".

مطالبة لمحاسبة دولة الاحتلال التركي ومرتزقته

وأكد ملا أيوب "أن ما تقدم عليه دولة الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا هي جرائم حرب وضد الإنسانية وفق القوانين الدولية، وسط صمت الدول الضامنة".

ويطالب الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل تمر جوان ملا أيوب الدول المعنية بالملف السوري ومنظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، بالتدخل السريع وتوثيق تلك الجرائم، ومحاكمة دولة الاحتلال التركي ومرتزقته على جرائمهم بحق أهالي شمال وشرق سوريا.

(أ م)

ANHA