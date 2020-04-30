الاحتلال التركي يدخل رتلا عسكريا إلى الأراضي السورية

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، دخول رتل عسكري للاحتلال التركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب، نحو ما تسمى بنقاط المراقبة ضمن منطقة "خفض التصعيد".

وقال المرصد إن الرتل التركي كان يتألف من نحو 25 آلية تحتوي معدات عسكرية ولوجستية.

وبذلك، ارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شباط وحتى الآن، إلى أكثر من 6100 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة”، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10300 جندي تركي.

(ش ع)