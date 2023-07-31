الاحتلال التركي يدخل 15 أسرة جديدة من أسر مرتزقته إلى سري كانيه المحتلة

أفادت مصادر خاصة لوكالتنا بأن سلطات الاحتلال التركي، أدخلت 15 أسرة من أسر مرتزقتها السوريين والأجانب، إلى منطقة سري كانيه المحتلة، عبر معبر سري كانيه الحدودي.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الأسر التي دخلت للمنطقة تم جمعها في إحدى قواعد الجيش التركي، بالقرب من مجمع فاضل الذي يقع على طريق الكورنيش قبالة حديقة الشهيدة بيريفان (حديقة باسل سابقاً)، بانتظار توزيعها.

وإلى جانب أسر المرتزقة، تعمد سلطات دولة الاحتلال التركي إلى نقل اللاجئين السوريين من الأراضي التركية إلى المناطق السورية التي تحتلها، في سياق استمرارها في استغلال ملف اللاجئين السوريين.

(آ أ/ م ح)

ANHA