الاحتلال التركي يضرم النيران في غابات آمديه بباشور

وبحسب وكالة فرات للأنباء، فإن حريقاً قد اندلع في محيط قرية يكمال التابعة لمنطقة بركاره في ناحية آمديه بمحافظة دهوك نتيجة القصف الذي شنته طائرات جيش الاحتلال التركي.

والتهم الحريق الكثير من الأشجار والحيوانات.

هذا وتواصل دولة الاحتلال التركي قصفها للمنطقة منذ عدة أشهر وبشكل منهجي، حيث تستهدف مناطق المدنيين بشكل مباشر، كما أنها تستخدم الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع بباشور.

يأتي ذلك وسط إجلاء عشرات القرى في باشور (جنوب كردستان) واضطرار آلاف الأشخاص إلى الهجرة قسراً بسبب هجمات جيش الاحتلال التركي.

(س ر)