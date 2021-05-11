الاحتلال التركي يضرم النيران في المحاصيل الزراعية في الشهباء

واستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزون في قرية تل مالد المحتلة، الأراضي الزراعية لتلتهم النيران مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح والشعير، بين قريتي تل مالد وأم حوش في مقاطعة الشهباء.

ويذكر أن الاحتلال التركي استهدف، يوم أمس، قرية أم الحوش بالقذائف المدفعية، مخلفة أضرارًا مادية بممتلكات المدنيين.

هذا ولا تزال النيران مستمرة، وسط تخوف الأهالي من الاقتراب لإطفائها لاستهدافهم من قبل مرتزقة الاحتلال.

ويوم أمس، أقدم جيش الاحتلال التركي المتمركز في جرابلس المحتلة على إحراق المحاصيل في الجهة الغربية من ريف كوباني وحرق خراطيم المياه الأمر الذي سيتسبب بحرمان المقاطعة من التزود بمياه الشرب وهي أساساً تعاني بسبب حبس تركيا لمياه نهر الفرات.

(ف إ ـ أ ر)

ANHA