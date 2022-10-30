الاحتلال التركي يضع نقاط تفتيش جديدة بقرى ناحية جندريسه في عفرين المحتلة

وقالت المصادر إن الاحتلال التركي بدأ بنقل الكتل الإسمنتية إلى الطريق الواصل بين مركز ناحية جندريسه وقرية تل سلور وقرية جلمة، بهدف إنشاء نقاط تفتيش جديدة، لأسباب مجهولة.

ورصدت مصادر صوراً لكتل إسمنتية، وضعها الاحتلال التركي عند جسر قرية تل سلور على ضفة نهر عفرين، بالإضافة إلى مدخل قرية جلمة في الناحية ذاتها، وذلك بالقرب من حواجز مرتزقة "أحرار الشام".

هذا، ويستمر الاحتلال التركي في إنشاء قواعد عسكرية جديدة عند معبري دير بلوط في ناحية جندريسه، والغزاوية في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة.

(ج س/ ل م)

ANHA