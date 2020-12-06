وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدخول رتل عسكري تابع لجيش الاحتلال التركي عبر معبر كفر لوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال إدلب.

وبحسب المرصد، دفع جيش الاحتلال التركي بقرابة 15 آلية وشاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجستية إلى نقاط المراقبة في منطقة ما تسمى بـ "خفض التصعيد".

وأدخل جيش الاحتلال التركي منذ وقف إطلاق النار الجديد قرابة 7560 آلية عسكرية إلى الأراضي السورية، بالإضافة إلى آلاف الجنود.

وارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد"، خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر شباط / فبراير2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10895 شاحنة وآلية عسكرية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

(ي م)