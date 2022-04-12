الاحتلال التركي يبني مستوطنة جديدة في ناحية شرا بعفرين المحتلة

يستمر الاحتلال التركي في سياسة التغيير الديمغرافي منذ احتلاله لمقاطعة عفرين وإلى هذا الحين، وذلك من خلال بناء مستوطنات في قرى ونواحي مقاطعة عفرين بدعم من منظمات كويتيّة وقطريّة. وبحسب مصدر خاص من ناحية شرا، أكد أن الاحتلال التركي بدأ ببناء مستوطنة جديدة على الطريق الواصل بين قرية جَما ومركز ناحية شرا.

ويعمد الاحتلال التركي إلى بناء هذه المستوطنات لتوطين أكبر عدد من المستوطنين وعوائل المرتزقة فيها بهدف إحداث التغيير الديمغرافي في المقاطعة المحتلة، وبلغ عدد المستوطنات التي تم بناؤها منذ احتلال المدينة أكثر من "18" مستوطنة توزعت على نواحي وقرى المدينة وذلك بمساعدة من منظمات خليجية وفلسطينية.

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ANHA