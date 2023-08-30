الاحتلال التركي يبني مستوطنة جديدة في عفرين المحتلة

حسب مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة، فإن الاحتلال التركي وبدعم ممّا يسمى "منظمة السواسية" و "المؤسسة الدولية للتنمية الاجتماعية ودعم الإنسان SDI"، يبني مستوطنة جديدة باسم "أهل الخير" في قرية كفر رومة بناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة.

ووفقاً للمصدر، فإن المستوطنة بُنيت على أرض حرش قرية كفر رومة، بعد قطع جميع أشجار الحرش من قبل مرتزقة "السلطان مراد" التابعة لجيش الاحتلال التركي.

وأكد المصدر أن عدداً كبيراً من الشقق في هذه المستوطنة خصصت لعوائل مرتزقة "السلطان مراد".

وانشأت دولة الاحتلال التركي نحو 30 مستوطنة في مقاطعة عفرين المحتلة، منذ احتلالها في آذار عام 2018 لتوطين أسر مرتزقتها والمستوطنين الذين استقدمتهم من مختلف المناطق السورية، بفعل اتفاقات المقايضة التي أجرتها مع حكومة دمشق والقوات الروسية.

وتجري دولة الاحتلال تغييراً ديمغرافياً في المقاطعة المحتلة، وسرعّت وتيرته خلال الآونة الأخيرة عبر عمليات ترحيل اللاجئين السوريين وتوطينهم في المناطق المحتلة وفي مقدمتها عفرين وكري سبي المحتلة.

(آ ر/ س ر)

ANHA