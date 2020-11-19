الاحتلال التركي يبدأ بإنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من عين عيسى

أكدت مصادر عسكرية؛ اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته حوّلوا مساحات من الأراضي بالقرب من قرية صيدا شمال عين عيسى إلى قاعدة عسكرية تركية.

وحصلت وكالتنا على مقاطع مصورة تظهر عملية بناء القاعدة العسكرية الجديدة على بُعد مئات الأمتار من الطريق الدولي M4.

ويأتي بناء القاعدة العسكرية التركية عقب يومين من قصفٍ بمدافع الهاون نفذته الفصائل المرتزقة التابعة لتركيا، استهدف الأحياء الشمالية لبلدة عين عيسى.

وتنتشر القواعد العسكرية التركية والتي أُنشئت حديثًا في المناطق المحتلة، على طول خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية، تتمركز غالبيتها بالقرب من بلدة تل تمر، زركان وعلى أطراف مدينة سريه كانيه/رأس العين.

وتحوي القواعد أجهزة رادار وتعقّب، إلى جانب المئات من الجنود والآليات والأسلحة الثقيلة، حيث يتخذ جيش الاحتلال التركي تلك القواعد منطلقًا لقصف القرى والبلدات الآهلة بالسكان.

(ز س/ج)

ANHA