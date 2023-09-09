الاحتلال التركي يبدأ بإنشاء مستوطنة جديدة في الباب المحتلة

تسارع دولة الاحتلال التركي إلى إنشاء المستوطنات في المناطق المحتلة وتتريكها بالتعاون مع المنظمات الإخوانية، حيث بدأت حسب مصادر، بإنشاء مستوطنة جديدة في قرية سرسمات التابعة لمدينة الباب في ريف حلب الشرقي، باسم "مدينة الكرامة".

المستوطنة التي يتم بنائها بالتعاون مع جمعية ما تسمى "قطر الخيرية" الإخوانية، تبنى على مساحة 500 ألف متر مربع من أراضي الأهالي المهجرين.

هذا وتواصل دولة الاحتلال التركي بدعم من الجمعيات القطرية والفلسطينية الإخوانية، إنشاء المستوطنات في المناطق التي تحتلها في الشمال السوري، وفرض صبغتها عليها لقضمها وضمها للأراضي التركية، في ظل تسريع عمليات الترحيل القسرية للاجئين السوريين من تركيا، وتوطينهم في المناطق المحتلة.

(ج س/ س ر)

ANHA