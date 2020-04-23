الاحتلال التركي يعتقل أبرز شيوخ العشائر العربية في سوريا

وقالت مصادر مقربة من أسرة الشيخ عنيزان، لوكالة الأنباء الألمانية، إن 6 سيارات تابعة لجيش الاحتلال التركي في مدينة تل أبيض، بينها سيارة مدرعة، قدمت إلى منزل الشيخ عنيزان (75 عامًا)، في قريته مشرفة الشيخ أحمد 7 كم شرق مدينة تل أبيض واقتادته للتحقيق.

وأضافت المصادر إن الشيخ عنيزان الذي يعدّ أحد أبرز شيوخ العشائر العربية في سوريا وشيخ قبيلة النعيم العربية في محافظة الرقة، غادر قريته بعد الاحتلال التركي للأراضي السورية، وعاد إلى منزله منتصف شهر مارس/آذار الماضي.

من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مدرعات تركية داهمت مع عناصر من المرتزقة المدعومة من تركيا ، اليوم، قرية مشرفة الشيخ أحمد في ريف تل أبيض، واعتقلت أحد شيوخ عشيرة "النعيم"، وذلك لانتمائه سابقاً لمجلس العشائر التابع لـ"قسد"، فيما لا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن.

(آ س)