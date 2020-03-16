الاحتلال التركي ومرتزقته يواصلون قصف قرى كري سبي

أفاد مراسل وكالتنا أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته نصبوا كميناً على الطريق الدولي "M4"، في الساعة الواحدة من بعد منتصف ليلة أمس، وشنوا هجوماً على قرية بيلون التابعة لمقاطعة كري سبي.

مراسلنا أوضح أن قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة تصدت للهجوم، وأسفرت الاشتباكات التي شهدتها المنطقة عن مقتل 5 من عناصر المرتزقة بينهم قيادي يدعى علاي إدلبي.

فيما قال مراسلنا بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصفوا ليلة أمس قرى تابعة لعين عيسى، بالقرب من الطريق الدولي، والقرى هي "كور حسن, سليب, قيزلي".

(ر ح)

ANHA