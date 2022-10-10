الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون قرية أم الكيف غرب تل تمر يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في هذه الأثناء، قرية أم الكيف الواقعة غرب ناحية تل تمر.