الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون قرية أم الكيف غرب تل تمر

يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في هذه الأثناء، قرية أم الكيف الواقعة غرب ناحية تل تمر.
خبر 2022-10-10T11:13:00 الحسكة

قال مراسلنا إن الاحتلال ومرتزقته يستهدفون القرية بالمدفعية الثقيلة.

ولم يوضح أي تفاصيل إضافية.

(دأ/ س ر)

ANHA


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