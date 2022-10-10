الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون قرية أم الكيف غرب تل تمر يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في هذه الأثناء، قرية أم الكيف الواقعة غرب ناحية تل تمر. خبر 10 تشرين الأول 2022, الأثنين - 11:13 2022-10-10T11:13:00 الحسكة قال مراسلنا إن الاحتلال ومرتزقته يستهدفون القرية بالمدفعية الثقيلة. ولم يوضح أي تفاصيل إضافية. (دأ/ س ر) ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال التركي يصعد هجماته وقصفه يستمر على أكثر من 25 قرية في عين عيسى وكري سبي تشهد ناحية عين عيسى وقرى ريف مقاطعة كري سبي/ تل أبي... ديوان العدالة الاجتماعية يستنكر العزلة: إمرلي ثقبٌ أسود لا يخضع للرقابة القانونية أدان ديوان العدالة الاجتماعية في الطبقة، خلال بيا... الاحتلال التركي يدمر مسجداً وعدداً من المنازل في ناحية عين عيسى بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لبدء الهجوم ال...