الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون بشكل شبه يومي المدنيين مباشرة في ريف منبج

وتتعرض قرى عرب حسن وتوخار وقرط ويران وكورهيوك والصيادة والدندنية والكثير من القرى المحاذية لخطوط التّماس لرصاص الاحتلال التركي ومرتزقة باستمرار ما يعرض حياة الآلاف من سكان تلك القرى للخطر.

والقصف يكون من قواعد الاحتلال التركي الموجودة في المنطقة كـقاعدة "حماة الكراد" مقابل قرية عون الدادات في الريف الشمالي، و"شيخ ناصر" مقابل قرية قرط ويران في الريف الغربي، بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون.

ولا تكترث تركيا بمصير المدنيين الذين تسقط القذائف وسط قراهم، إذ تستخدم جميع الوسائل في سبيل تحقيق أطماعها داخل الأراضي السورية.

المتابعون للشأن السوري يرون أن القصف التركي المستمر على المنطقة يهدف إلى زعزعة الاستقرار الذي تنعم به مناطق الإدارة الذاتية على عكس المناطق التي تحتلها تركيا.

كما يربط آخرون هذه العمليات بمحاولات تركيا تهجير السكان من المنطقة وإفراغها، لتجد لنفسها، فيما بعد، الأرضية مهيئة لشن هجمات على المنطقة واحتلالها.

′دائماً يتم استهدافنا من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته′

يقول المواطن محمد علوش من قرية عرب حسن التي تبعد عن مركز مدينة منبج 20كم "نتعرض للقصف في ساعات متأخرة من الليل، ما يسبب حالة من الخوف والذعر بين المدنيين، دائمًا نكون هدفًا لأسلحة الاحتلال التركي ومرتزقته ونحن في بيوتنا دون تعرضنا لأحد".

وأشار محمد علوش إلى أنهم يعيشون أوضاعًا سيئة جدًّا، نتيجة القصف المتكرر لقراهم الآهلة بالسكان، وآثار القصف موجودة على جدران منازلهم.

ويؤكد علوش أنهم سيواصلون المقاومة والصمود في أراضيهم ومنازلهم في وجه الاحتلال حتى الرمق الأخير.

عمليات القصف التركية على قرى منبج خلّفت الكثير من الأضرار في منازل المدنيين، كما حصدت أرواح عدد منهم.

ونتيجة الاستهداف المتكرر لهم، ترك عشرات المزارعين أرضهم القريبة من مناطق الاحتلال بورًا دون زراعة، وبذلك فقدوا أهم مصادر الدخل لديهم.

′الاحتلال التركي يستهدف المدنيين بشكل مباشر′

ويؤكد المقاتل في صفوف قوات مجلس منبج العسكري حمزة علي حمزة أن الاحتلال يستهدف المدنيين بشكل مباشر، ويتسبب بأضرار في منازلهم، وقال مضيفًا "ينهمر الرصاص فوق رؤوس الأهالي وهم في بيوتهم آمنين".

هذا وكثّف الاحتلال التركي ومرتزقته، منذ أسابيع عدة، هجماته على مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا، ومن أبرزها ناحية عين عيسى، وذلك في خرق واضح لاتفاقات وقف إطلاق النار التي أبرمتها كل من روسيا وأمريكا مع الاحتلال التركي بشكل منفصل في تشرين الأول عام 2019.

(ج)

ANHA