الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون الريف الشمالي لناحية عين عيسى

وقال مراسلنا إن الاحتلال التركي ومرتزقته قصفوا قرية المشيرفة الواقعة على بعد 2 كم شمال ناحية عين عيسى والطريق الدولي M4، في حوالي الساعة 00:00 منتصف ليلة أمس الثلاثاء.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتهم على ناحية عين عيسى وريف مقاطعة كري سبي المحتلة؛ إذ رفع المحتلون السواتر الترابية وحفروا الخنادق على طول خطوط الجبهات مع قوات سوريا الديمقراطية وعززوا قواعدهم العسكرية بالأسلحة الثقيلة كالصواريخ والراجمات والمدافع والدبابات وكاميرات المراقبة والرادارات والعشرات من الجنود والمرتزقة.

وكان القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، أردال كوباني، قد كشف لوكالتنا في الـ 10 من نيسان الجاري، عن وجود استعدادات لدولة الاحتلال التركي لشن هجمات جديدة على المنطقة، وأكد استعدادهم للدفاع عنها بالتكاتف مع شعبها.

(س ر)

ANHA