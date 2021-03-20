الاحتلال التركي ومرتزقته يشنون هجمات على ريف عين عيسى وقسد تتصدى لها

أفاد مراسل وكالتنا بأنه منذ الساعة 12:00 اشتد قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على الاحياء الشمالية لمركز ناحية عين عيسى، وقرى معلك وصيدا، في الريف الشمالي للناحية.

وأوضح مراسلنا بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته شنوا فجر اليوم هجوماً برياً على قريتي معلك وصيدا الواقعة غرب مركز ناحية عين عيسى، وقال مراسلنا بأن قوات سوريا الديمقراطية تتصدى للهجمات، وان الاشتباكات مستمرة في المنطقة.

وأشار مراسلنا بانه في هذه الأثناء اشتد القصف بشكل كبير على الاحياء الشمالية في مركز ناحية عين عيسى، بالإضافة إلى قرى معلك وصيدا.

(د ج)

ANHA