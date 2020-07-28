الاحتلال التركي ومرتزقته يرتكبون مجزرة أخرى في ريف منبج

أصدر المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري بيانًا إلى الرأي العام، نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ليلة أمس، على قرى قورت ويران، ويلانلي، التابعة للريف الغربي والشمال الغربي لمدينة منبج.

وجاء في نص البيان:

"جيش الاحتلال التركي ومرتزقته درع الفرات مستمرون بانتهاكاتهم في استهداف المدنيين وقتلهم، حيث قصفوا المدنيين في قرية قورت ويران و يلانلي، وذلك من القاعدة التركية الموجودة في قرية الشيخ ناصر واولاشلي الواقعتان غرب و شمال غرب مدينة منبج، وعلى إثره استشهد ٦ مدنيين، بينهم أطفال ونساء، وأُصيب ٦ أطفال،

وسيتم نشر التفاصيل لاحقًا".

(د ج)