الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قريتي تل اللبن وكوزلي في ريف تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي تل اللبن وكوزلي التابعتين لناحية تل تمر بقذائف الأوبيس.