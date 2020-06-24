الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قريتي تل اللبن وكوزلي في ريف تل تمر

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي تل اللبن وكوزلي التابعتين لناحية تل تمر بقذائف الأوبيس.
خبر 2020-06-24T21:15:00 مركز الأخبار

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي تل اللبن وكوزلي التابعتين لناحية تل تمر مستخدمة قذائف الأوبيس.


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