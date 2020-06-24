الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قريتي تل اللبن وكوزلي في ريف تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي تل اللبن وكوزلي التابعتين لناحية تل تمر بقذائف الأوبيس. خبر 24 حزيران 2020, الأربعاء - 21:15 2020-06-24T21:15:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي تل اللبن وكوزلي التابعتين لناحية تل تمر مستخدمة قذائف الأوبيس. إقرأ أيضاً "ثورة المرأة ستبقى، وبإرادة المرأة سندحر الاحتلال" ندد المئات من أهالي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في... خلال مراسم: نحن كنساء سنستمرّ في طريق النّضال الّذي رسمته لنا الشّهيدات شيّع المئات من أهالي مدينة منبج جثمان عضوة قوى الأ... مؤتمر ستار ينظّم مظاهرة حاشدة في الشّهباء تنديداً بجرائم الاحتلال التّركيّ تجاه النّساء تظاهر المئات من أهالي إقليم عفرين في مقاطعة الشهبا... الموقع القديم