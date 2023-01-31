الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرية بريف تل تمر الشمالي

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، قرية العبوش في الريف الشمالي لناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، بالقذائف المدفعية.
خبر 2023-01-31T12:00:00 مركز الأخبار  

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