الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرية بريف تل تمر الشمالي يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، قرية العبوش في الريف الشمالي لناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، بالقذائف المدفعية.