الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرية بريف تل تمر الشمالي يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، قرية العبوش في الريف الشمالي لناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، بالقذائف المدفعية. خبر 31 كانون الثاني 2023, الثلاثاء - 12:00 2023-01-31T12:00:00 مركز الأخبار إقرأ أيضاً الاستخبارات التركية تختطف (5) مواطنين من شيه وجندريسه اختطفت الاستخبارات التركية (MIT)، (5) مواطنين من أهال... إنجاز 85 بالمئة من طريق عمبارة - الدولي أنجزت الورش العاملة في طريق عمبارة- الدولي (M4)، 85 با... تأهباً لأي طارئ.. العشرات في تل تمر والشدادي يتلقون دورات الإسعافات الأولية يتلقى 45 شاباً/ـة في تل تمر والشدادي، تدريبات عملية ...