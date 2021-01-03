الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون محيط ناحية عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء محيط ناحية عين عيسى، ولواء 93.
خبر 2021-01-03T15:17:00 عين عيسى

أفاد مراسل وكالتنا بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون في هذه الأثناء محيط مركز ناحية عين عيسى، واللواء 93.

ANHA


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