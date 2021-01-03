الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون محيط ناحية عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء محيط ناحية عين عيسى، ولواء 93. خبر 03 كانون الثاني 2021, الأحد - 15:17 2021-01-03T15:17:00 عين عيسى أفاد مراسل وكالتنا بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون في هذه الأثناء محيط مركز ناحية عين عيسى، واللواء 93. ANHA إقرأ أيضاً '3 سنوات من الاحتلال'.. منظمة حقوقية تحصي الانتهاكات في عفرين كشفت منظمة حقوق الإنسان في عفرين عن مقتل 674 وخطف 7343 ... عن اعتقال ليلى كوفن.. تنظيمات نسوية تحث على تصعيد النضال أكدت تنظيمات نسوية التفافها حول مقاومة البرلمانية... PYD ومؤتمر ستار يعزيان ذوي الشهيد ديار شهباء في لبنان قدمت الجالية الكردية في لبنان وحزب الاتحاد الديمق... الموقع القديم