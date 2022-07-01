الاحتلال التركي ومرتزقته يختطفون ٤ شبان من ريف كري سبي

أفاد مصدر محلي من بلدة العلي باجلية التابعة لمقاطعة كري سبي بأن دورية للاحتلال التركي ومرتزقته داهمت اليوم البلدة، واختطفت على اثرها ٤ شبان وهم كل من" محمد العلو( عشيرة الاحوس)، مصطفى العرار( عشيرة البو عساف)، عيسى الشواخ ( عشيرة البو جابر)، وابن حسن العثمان وهو طالب ثانوية عامة عاد قبل ايام من تقديم الامتحانات في ناحية الصبخة ( ريف الرقة الشرقي الواقع ضمن مناطق حكومة دمشق).

ولفت المصدر بأن الشاب محمد العلو افرج عنه العام الماضي بعد أن دفع ذويه لمتزعمي المرتزقة مليوني ليرة سورية لقاء الافراج عنه.

وبين المصدر بأن المختطفين نقلو إلى ما يسمى فرع مكافحة الارهاب التابع للمرتزقة والواقع في مركز المقاطعة المحتلة.

هذا وتتزايد عمليات الخطف والاعتقالات التعسفية بحق من تبقى في المناطق التي يزعم اردوغان بأنها مناطق آمنة، بقصد طلب الفدية واذلال من تبقى في تلك المناطق، حيث وثقت وكالتنا قبل ايام تعرض امرأة من قرية البوز للسحب من شعرها وتوجيه الشتائم لها من قبل جندي للاحتلال التركي وتدعى " عنود الفرط" وهي زوجة شقيق ما يسمى رئيس مجلس تل ابيض المحلي صالح الحاج عبدالله، والذي اهُين هو الاخر وسلم ٩ شبان من اقاربه للاحتلال التركي بحجة انهم متعاملين مع النظام للحفاظ على منصبه.

(ك)

ANHA