الاحتلال التركي ومرتزقته يختطفون 13 مواطناً بينهم شابة من عفرين المحتلة

ضمن سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، بحق المواطنين الكرد ممن بقوا في ديارهم، اختطف الاحتلال التركي ومرتزقته مواطنين من ناحيتي جندريسه وشيراوا.

حيث أفادت مصادر من عفرين المحتلة، بإقدام الجندرمة التركية على الاعتداء بالضرب المبرّح على 3 مواطنين قصّر، أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية ـ التركية في ناحية جندريسه، واختطاف شابة، وتسليمهم لمرتزقة ما تسمى "مكافحة الإرهاب" في الناحية ذاتها.

وبحسب المصادر نفسها، فإن المختطفين هم؛ عز الدين رشيد (17 عاماً) من أهالي قرية الحمام الحدودية في ناحية جندريسه ـ سلافا أيوب عيسى (21 عاماً) من أهالي حي الزيدية في مركز مدينة عفرين ـ نور الدين أمين (16 عاماً) من أهالي قرية برج عبدالو في ناحية شيراوا ـ محمد العيسى (17 عاماً) من أهالي قرية برج عبدالو.

كما اختطف مرتزقة "الشرطة المدنية" التابعة للاحتلال التركي المواطن فيصل حسن المحمد (39 عاماً) من أهالي حي 16 في مركز ناحية جندريسه.

وقالت المصادر إن مرتزقة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، اختطفوا مواطنيْن اثنين من أهالي قريتي كباشين وفافرتين المحتلتين في ناحية شيراوا جنوب عفرين، وهما؛ محمد أحمد عبدو، من أهالي قرية كباشين ـ خليل حنيف كحفانو من أهالي قرية فافرتين.

كما اختطف مرتزقة "الحمزات" 6 مواطنين من أهالي قرية الباسوطة في ناحية شيراوا، وهم؛ محمود أحمد ـ محمد علي ـ يوسف القاسم ـ خليل إبراهيم ـ جمعة سيدو ـ مروان سيدو، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

(ج س/ ل م)

ANHA