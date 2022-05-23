الاحتلال التركي ومرتزقته يختطفون 10 مواطنين ويقطعون 70 شجرة زيتون في عفرين المحتلة

بهدف ترسيخ مخططاته الاستعمارية، الرامية إلى ترسيخ التغيير الديمغرافي وسلخها عن الأراضي السورية، يداوم الاحتلال التركي ومرتزقته منذ احتلال عفرين في 18 آذار من عام 2018، على ممارسة سياسة قذرة بحق أهالي عفرين عبر خطفهم وقتلهم وسرقة ممتلكاتهم وقلع أشجارهم وطلب فديات مالية وتدمير كل شيء له صلة بهم.

وخلال أقل من أسبوعين، وبحسب مصادر من مقاطعة عفرين المحتلة، أقدم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على خطف 10 مواطنين بينهم 4 مسنين، وقطع 70 شجرة زيتون معمرة.

فبحسب مصدر من مركز مقاطعة عفرين المحتلة، أقدمت دورية تابعة لمرتزقة "الشرطة العسكرية" التابعة الاحتلال التركي بتاريخ 11 أيار الجاري على مداهمة حي الأشرفية في مركز المقاطعة، وخطف الشاب محمد عزت البالغ من العمر 30 عاماً.

وأضاف المصدر بأن محمد عزت، تم اختطافه من أمام منزله الواقع في محيط حديقة الأشرفية، وذلك بتهم واهية، مع العلم أن الشاب وحيد والديه ويعمل في مهنة النجارة.

وفي 15 أيار الجاري، وبحسب مصدر من ناحية موباتا، أقدم مرتزقة "الجبهة الشامية" التابعة الاحتلال التركي، على اختطف المسن منان مصطفى آغا البالغ من العمر 70 عاماً، وسط ناحية موباتا، وذلك بتهم وحجج واهية أيضاً.

وفي اليوم نفسه، أقدم مرتزقة "الشرطة العسكرية" على اختطاف مواطنين اثنين من أهالي قرية داركرية التابعة لناحية موباتا، وهما صبري مصطفى شاشو البالغ من العمر 60 عاماً، وعبدو بكر علي 55 عاماً ولا يزال مصيرهما مجهولاً إلى الآن.

في 16 من أيار الجاري، وبحسب مصدر من ناحية موباتا، أقدمت دورية مشتركة تضم مرتزقة "الشرطة المدنية" ومرتزقة "صقور الشمال" التابعة الاحتلال التركي، على اختطاف المواطن فريد عارف كوسا.

وأضاف المصدر، بأن عملية الاختطاف حدثت بعد مداهمة منزله في قرية كمروك التابعة للناحية.

في 17 من أيار الجاري، وبحسب مصدر من شيراوا أقدم مرتزقة الاحتلال التركي على اختطاف حسين عبود قيجه البالغ من العمر 36 عاماً من أهالي كورزيله التابعة لناحية شيراوا، وذلك بتهم وحجج واهية بغية تحصيل فدية مالية من ذويه.

وفي تاريخ 18 من أيار الجاري، وبحسب مصدر آخر، أقدم مرتزقة "أحرار الشرقية" التابعة الاحتلال التركي، على اختطاف مواطنين اثنين من أهالي قرية سيويا التابعة لناحية موباتا وهما رشيد خليل منان وعارف علي أشرف.

وأضاف المصدر أن المرتزقة داهموا منازلهما في القرية، واختطفوهما، وذلك بحجج واهية.

وبحسب مصدر آخر من ناحية شيراوا، أقدم مرتزقة الاحتلال التركي، على اختطاف المسن مصطفى جمو كالو البالغ من العمر 61 عاماً من أهالي قرية كورزيله التابعة لناحية شيراوا.

وفي اليوم ذاته، وبحسب مصدر من راجو، أقدم مرتزقة "فيلق المجد" التابعة الاحتلال التركي، على اختطاف المسن رمزي بكر البالغ من العمر 70 عاماً من أهالي قرية ميدانا التابعة لناحية راجو، وذلك دون معرفة التهمة الموجهة إليه.

قطع 70 شجرة بغية التحطيب

وبحسب مصدر، أقدم المتزعم لمرتزقة الاحتلال التركي والمنحدر من بلدة حيان في ريف مدينة حلب (محمد سراج علي)، على قلع 70 شجرة زيتون معمرة بغية تحطيبها وبيعها.

وأضاف المصدر أن الأشجار المقطوعة تعود ملكيتها للمواطن أحمد محو الملقب بـ "محكور" وهو من أهالي ناحية بلبلة التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.

(س ر)

ANHA