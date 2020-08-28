الاحتلال التركي ومرتزقته يختطف 6 أخوة واولادهم من عفرين المحتلة

وأكدت منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، بأن مرتزقة "الأمنيات" التابعة المرتزقة جيش الاحتلال التركي وبالتنسيق مع الشرطة العسكرية في مدينة عفرين قاموا باختطاف ستة أخوة مع أولادهم من أهالي قرية شيخ كيلة التابعة لناحية موباتا لأسباب مجهولة.

وبحسب المنظمة بأن المختطفين هم كل من "عصام محي الدين شيخ كيلو والدته لطيفة ٥٥عاما، نوري محي الدين شيخ كيلو والدته لطيفة ٥٧ عاما، فاروق محي الدين شيخ كيلو والدته ٤٤ عاما، محي الدين جيجك شيخ كيلو ٣٥ عاما، مقداد جيجك شيخ كيلو ٣٣ عاما، شكيب نوري شيخ كيلو ٢٣ عاما.

وأضافت المنظمة بأنه تمّ إطلاق سراح المواطن "عصام شيخ كيلو" مباشرةً، وتم اقتياد البقية إلى مقر الأمنيات في مدينة عفرين دوار كاوا وان مصيرهم ما يزال مجهولا حتى الان.

وفي سياق متصل أقدمت ما تسمى بالشرطة المدينة التابعة للاحتلال التركي يوم أمس على اعتقال مواطنين كرديين من قرية شكاتو التابعة لناحية شيه، وهما "رشيد بلال بن منان وفاطمة ٥٦ عاما وكاوا حدو بن سعيد وزلوخ ٤٣ عاما.

(ف إ)