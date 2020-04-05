الاحتلال التركي ومرتزقته يهدمون منازل المدنيين في قرية الشركراك

أفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، بدأوا بهدم منازل المدنيين المهجرين من قرية الشركراك الجنوبية التابعة لناحية عين عيسى والمحاذية للطريق الدولي m4 منذ يوم أمس.

وحصلت وكالتنا على أسماء الذين تم هدم منازلهم وهم" مطلق حمد العبو، طلق حمد العبو، حمد طلق العبو، محمد علي طلق العبو، نفل حمد العبو، حسين نفل العبو، عبد العزيز مطلق العبو، دهام مطلق العبو، غازي مطلق العبو، محمود أحمد القراجة، محمد أحمد القراجة، قراجة أحمد القراجة، أحمد أبراهيم العبدالله، خالد أحمد العبدالله، كمال محمد الغضب، أحمد عبد الحمادة، محمد عبد العبدالله، عبد أحمد الحمادة".

وبحسب المصادر فإن عمليات الهدم لاتزال مستمرة حتى إعداد هذا الخبر.

هذا ويقطن من تهجّر من أهالي قرية الشركراك بعد احتلالها من قبل تركيا ومرتزقتها؛ في مخيم مهجري كري سبي الذي أنشأته الإدارة الذاتية لإيواء المهجرين من مقاطعة كري سبي وريفها.

(ج)

ANHA