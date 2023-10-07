الاحتلال التركي ومرتزقته يحاولون تكرار سيناريو الكلية الحربية بحلب

في سيناريو يشابه ما حصل في الكلية الحربية بمحافظة حمص والذي تسبب بحصول مجزرة بحق الضباط وذويهم، اقتحمت عصر اليوم مسيرات تتبع لمرتزقة الاحتلال التركي الأجواء الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق بحلب.

وفق ما أكدته المصادر لمراسل وكالتنا فإن الدفاعات الجوية التابعة لقوات حكومة دمشق أسقطت المسيرة الانتحارية التي كانت تحوم فوق الأكاديمية العسكرية القريبة من دوار الموت في محافظة حلب.

وتشير الصور الملتقطة للمسيرة إلى أنها قد أعدت بشكل يدوي خارجياً إلا أن المعدات الالكترونية اللازمة للتجميع يرجح أنها ذات منشأ تركي.

كما نوهت المصادر إلى أنه بالتزامن مع تحليق المسيرة سقطت عدة قذائف صاروخية قرب مركز الشرطة العسكرية في حي الحمدانية، قادمة من المناطق المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

الجدير ذكره أن هذه هي المرة الاولى التي تشهد فيها سماء محافظة حلب خروقات للمسيرات التابعة للاحتلال التركي ومرتزقته منذ نهايات عام 2016.