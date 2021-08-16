الاحتلال التركي ومرتزقته يحاصرون قرية في ناحية شرا ويختطفون عدداً من المدنيين بينهم نساء

وقال مصدر خاص لوكالتنا إن مرتزقة ما يسمى "فرقة السلطان مراد" مستمرون في محاصرة القرية التي داهموها في الـ 11 من آب الجاري واختطفوا 15 مواطناً بينهم مسنّ على فراش الموت.

وأكد أن المرتزقة صادروا جميع الأجهزة النقالة (الخليوية) للمدنيين، وفرضوا حظراً على القرية ومنعوا الخروج منها وإليها.

وأوضح المصدر نفسه أن مرتزقة "السلطان مراد" أقدموا مساء أمس على مداهمة القرية مرة أخرى واختطاف قرابة 12 مواطناً بينهم نساء، فيما لم يتسن له معرفة أسمائهن بسبب مصادرة الأجهزة الخليوية للمدنيين لمنع الإفصاح عن شيء.

وقال المصدر أيضاً إن المرتزقة أطلقوا سراح مختار القرية المسن الذي تم تعيينه من قبل الاحتلال التركي، ويدعى عارف خليل ملا "أبو جبرا" بعد تعرضه للتعذيب والضرب المبرح.

وبحسب المصدر، فإن جيش الاحتلال التركي يشارك المرتزقة في عملية اختطاف المدنيين ومداهمة القرية ومحاصرتها.

(ف إ/ س ر)