الاحتلال التركي والشرطة الروسية يسيران الدورية المشتركة الـ25 في قرى ناحيتي الدرباسية وزركان

وتواصل الشرطة العسكرية الروسية ودولة الاحتلال التركي تسيير دورياتهما المشتركة على الحدود السورية التركية، وذلك تنفيذًا لتفاهم سوتشي الذي توصل إليه الطرفان في الـ22 من تشرين الثاني 2019، واليوم سُيّرت دورية مشتركة جديدة في ناحيتي الدرباسية وزركان.

الدورية انطلقت من قرية شيركه الحدودية 13 كم غرب ناحية الدرباسية، واتجهت صوب قرى كسرى لتعود إلى نقطة انطلاقها في قرية شيركه.

الدورية ضمت 4 مدرعات عسكرية من كلا الجانبين بالإضافة الى مروحيتين روسيتين.

وتجدر الاشارة إلى أن هذه الدورية هي الدورية المشتركة الـ 25 التي تُسيّر في قرى ناحيتي الدرباسية وزركان، مع العلم أن الدورية التركية لم ترافق الدورية الروسية 3 مرات.

(آ ح/هـ ن)

ANHA