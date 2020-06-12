الاحتلال التركي للأراضي الزراعية ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية

تمتاز مناطق إقليم الجزيرة في شمال وشرق سوريا باعتمادها على الزراعة الصيفية والشتوية كأهم المصادر الاقتصادية للمنطقة ولباقي المناطق السورية.

ومع شن دولة الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا واحتلال مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض ووصولها إلى مشارف ناحية تل تمر وزركان احتلت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها إلى الأهالي.

احتلال 50 ألف دونم من الأراضي الزراعية في ريف تل تمر

وبحسب الإداري في لجنة الاقتصاد في مجلس ناحية تل تمر دلدار يوسف فإن دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها احتلوا أكثر من 50 ألف دونم من الأراضي الزراعية في ريف ناحية تل تمر لوحدها.

الاحتلال التركي للأراضي الزراعية، ومنع المزارعين والأهالي من زراعة الحقول الزراعية، أضر بشكل كبير بمصدر معيشة الأهالي كما أضر باقتصاد المنطقة بشكل عام، والتي تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة.

إضرام النيران في 20 ألف دونم

لم تقتصر جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته على احتلال الأراضي الزراعية ومنع الأهالي من زراعتها، بل تمادى الاحتلال في جرائمه لتمتد إلى باقي الأراضي الزراعية، من خلال إضرام النيران في الحقول الزراعية المزروعة بالقمح والشعير في ريف تل تمر.

دلدار يوسف أكد أن الاحتلال التركي ومرتزقته أضرموا النيران في حوالي 20 ألف دونم من الأراضي الزراعية في ناحيتي تل تمر وزركان، والعائدة ملكيتها للأهالي.

كما منع الاحتلال الأهالي وفرق الإطفاء من التدخل وإخماد النيران وإطلاق الرصاص الحي على كل من يقترب من الأراضي الزراعية.

سرقة وتوريد المحاصيل الزراعية إلى داخل لأراضي التركية

وأكد دلدار يوسف أيضاً أن الاحتلال التركية ومرتزقته عمدوا إلى سرقة ونهب المحاصيل الزراعية العائدة ملكيتها إلى أهالي المنطقة، وتوريدها إلى داخل الأراضي التركية، بحجة عدم وجود مراكز استلام وشراء الحبوب.

الإداري في لجنة الاقتصاد بمجلس ناحية تل تمر دلدار يوسف نوه إلى أن سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركية ومرتزقته والتي تستهدف بالدرجة الأولى قوت الأهالي ومصدر رزقهم، تؤثر بشكل سلبي على حياة الأهالي وعلى مجمل الحالة الاقتصادية في المنطقة.

(ك)

ANHA