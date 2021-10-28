الاحتلال التركي بدأ بنهب وتدمير طبيعة قرى آميدية في كردستان

بعد نهب وتدمير الاحتلال التركي لقرى حفتانين التابعة لزاخو، بدأت بنهب طبيعة قرى آميدية التابعة لمتينا.

وبحسب الصور التي شاركها أهالي المنطقة، والمعلومات التي قدمتها وكالة أنباء فرات “ANF”، فقد حولت الدولة التركية في 20 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري هذا الملف لمرتزقة قرية سكركا التابعة لشرناخ.

حيث بدأ شيخ موس بابات وبعض المرتزقة الآخرون، بقطع الأشجار في قرى زندوارة ودرارة ونيزورا التابعين لمتينا، حيث يستخدم المرتزقة الجرافات في اقتلاع الاشجار وقطعها، ومن ثم يحرقون تلك الأماكن.

كما يتم نقل الأشجار المقطوعة من المنطقة بالشاحنات، وكشفت الصور التي تم الحصول عليها أيضا عن هذا السرقة وتظهر مستوى السرقة في تلك القرى.

في السنوات القليلة الماضية، نفذت الدولة التركية المحتلة سياسات لاإنسانية في منطقة بهدينان، والتي بدأها في حفتانين، ونتيجة لذلك، تم قطع أشجار المنطقة، ودمرت طبيعتها.

المصدر: روج نيوز