الاحتلال التركي استهدف 4 قرى في منبج وطيرانه لا يزال يحلق 

وفقاً لمراسلنا فإن قصف جيش الاحتلال التركي أمس الأحد، بدأ من قاعدته العسكرية في قرية القيراطة، حوالي الساعة 21:00 واستمر حتى الساعة 02:00 بعد منتصف الليل.

واستهدف قريتي "المحسنلي، والجرادة" في الريف الغربي لمدينة منبج، وقريتي "الهوشرية، والجات" في الريف الشمالي الشرقي للمدينة.

نقلاً عن قادة ميدانيين فإن الاحتلال استهدف هذه القرى بـ 16 قذيفة مدفعية، مما أسفر عن أضرار بممتلكات الأهالي.

ويشهد الريف الشمالي والغربي لمدينة منبج، اليوم تحليقاً مكثفاً لطيران الاحتلال التركي المسيّر.

ويقصف جيش الاحتلال التركي منذ منتصف ليلة أول أمس السبت، مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا بالطائرات الحربية والمسيّرة، إلى جانب قصفه المدفعي، أسفر عن استشهاد 14 مواطناً، بحسب ما أعلنته قوات سوريا الديمقراطية.

(أم)

ANHA