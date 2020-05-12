الاحتلال التّركيّ يواصلُ مساعي اقتطاع أراضي عفرين

وأفادت مصادر من داخل مقاطعة عفرين لوكالتنا بأنّ جيش الاحتلال التّركيّ يواصل مساعي اقتطاع الأراضي السورية وضمّها إلى الأراضي التركية، فخلال الأشهر الثلاثة الماضية بدأت ببناء الجدران الاسمنتية من جديد داخل أراضي عفرين، وبعد ظهور وباء كورونا توقّفت عن العمل لمدّة شهر ونصف لتستكمل الآن البناء في محاولات لاقتطاع أراضي عفرين.

وأشار المصدر بأنّ جيش الاحتلال التّركيّ وسّع بناء الجدران على أراضي قرية شنكيلة التابعة لناحية ميدانا، حيثُ أزالت الجدران الحدودية السّابقة وبنتها داخل أراضي عفرين بمسافة ما يقارب 800 م من الحدود التركية السابقة، وبهذه العملية تكون قد استولت على الآلاف من أشجار الزيتون العائدة إلى أهالي المنطقة.

ومن جهة أخرى بيّن المصدر أنّ جيش الاحتلال التركي يواصل احتلال أراضي عفرين في ناحية بلبله أيضاً، ففي قرية زعرة قدّم جيش الاحتلال التركي الجدار الحدودي بمسافة 1 كم، ما أدّى إلى ضمّ الطريق الذي يربط بين قرية شنكيلة وزعرة إلى داخل الأراضي التركية.

والجدير بالذكر بأنّ جيش الاحتلال التركيّ كان قد ضمّ مزار الشيخ حمزة الواقع في قرية زعرة إلى الأراضي التركيّة ببناء جدار خلفه ما حرم المدنيين من زيارة قبور موتاهم في هذا المزار.

(س ر -ل)

ANHA