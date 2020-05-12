الاحتلال التّركيّ يستقدمُ رتلاً عسكريّاً جديداً لمناطق خفض التّصعيد

أفاد المرصد السّوريّ لحقوق الإنسان أنّ الاحتلال التركيّ استقدم رتلاً مؤلّفاً من 35 آلية وشاحنة محمّلة بمعدّات لوجستية وعسكرية ومحروقات, دخل الأراضي السورية عن طريق معبر "كفرلوسين" متّجهاً إلى نقاط المراقبة التابعة للاحتلال التّركيّ.

ومع استمرار تدفّق أرتال الاحتلال التركيّ، منذ بداية آذار/مارس المنصرم, فإنّ عدد الآليات التي دخلت الأراضي باتّجاه المناطق المحتلّة شمال غرب سوريا بلغ 3215 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليّات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التّصعيد” خلال الفترة الممتدّة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 6620 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبّابات وناقلات جند ومدرّعات و”كبائن حراسة” متنقّلة مضادّة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10300 جنديّ تركيّ.

(ر ح)