الاحتجاجات تتوسع في إيران وتهتف ضد خامنئي

وخرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع ليل الإثنين، في مناطق فرديس وكرج، مرددين "مساندة لاحتجاجات أهالي خوزستان".

كما علت هتافات مثل "خامنئي اخجل واترك البلد"، و" لا غزة ولا لبنان، روحي فداء لإيران"، و"الموت للديكتاتور"، و"ليرحل الملالي.. لن تنفعهم الدبابة والمدفع والصاروخ".

وفي محافظة خوزستان وفي الليلة الثانية عشرة منذ بداية الاحتجاجات، قالت مصادر مطلعة لشبكة العربية إنه على الرغم من انتشار الآلاف من القوات الخاصة وقوات الحرس الثوري ومئات السيارات الخاصة لمكافحة الشغب في شوارع وميادين خوزستان الرئيسة، إلا أن الاحتجاجات مستمرة في بعض المدن، بما في ذلك الأحواز والفلاحية، ومعشور، والخفاجیة، بطريقة مبعثرة، مع التركيز على الأحياء.

فيما أتت تلك التطورات في ظل استمرار انقطاع الإنترنت في مدن خوزستان، بينها الأحواز، والخفاجية، والشوش، والفلاحية، والحميدية، وإيذه، ومعشور، ودزفول، وأنديمشك، وعبادان، والمحمرة/خرمشهر وغيرها.

يشار إلى أن تظاهرات كانت انطلقت في طهران، الإثنين، دون إعلان الحكومة الإيرانية، حيث تجمعت مجموعة من أهالي العاصمة بشكل عفوي صباح أمس في منطقة "شارع جمهوري"، وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها منطقة الأحواز ومدن أخرى.

وتشهد منطقة الأحواز منذ أكثر من أسبوع احتجاجات على نقص المياه، تخللها مصادمات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف المحتجين.

(ش ع)