الاحتجاجات تتواصل في الخرطوم.. والأمن السوداني يقمع

وبقي المتظاهرون في شمال الخرطوم، طوال الليل أمام حواجزهم، مواصلين الاحتجاج على الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ومتحدّين انقطاعاً تاماً للإنترنت والهاتف اليوم الخميس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان تجمّع المهنيينّ قد دعا خلال بيان له، السودانيين إلى الاستجابة لدعوة لجان المقاومة في الأحياء والالتزام بالعصيان المدني، اليوم الخميس، وطالب بالإضراب العام الكامل عن العمل ومقاطعة جميع المؤسسات الحكومية وعدم التعامل معها.

وفي قمع المظاهرات المناهضة للحكم العسكري في السودان، قُتل يوم أمس الأربعاء 14 شخصًا، كما أعلنت لجنة الأطباء المركزية، وهي نقابة مؤيدة للحكم المدني، من بينهم 11 في ضاحية الخرطوم الشمالية، حيث يواصل مئات المحتجين تحركهم.

وأوضح الأطباء أن غالبية القتلى وعشرات الجرحى الذين أصيبوا بالرصاص في العاصمة السودانية استُهدفوا في الرأس والصدر والعنق. وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مقتل عشرة متظاهرين.

(ل د)