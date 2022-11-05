الاحتجاجات تستمر في إيران وروجهلات والسلطات تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين

وحسب المعلومات الواردة إلى الوكالة، "فإن الاحتجاجات في شرق كردستان وإيران تتواصل بلا توقف، وتلجأ فيها السلطات الإيرانية إلى العنف من أجل تفريق المتظاهرين، حيث أطلقت الرصاص الحي عليهم بشكل مباشر".

وذكرت أنه "أمس الجمعة وبعد صلاة الجمعة، خرج أهالي مدن راش وخاش وسارافان وإيران شهر وزاهدان إلى الشوارع، ونددوا بالنظام الإيراني، ونتيجة ذلك، قامت السلطات الإيرانية بإطلاق الرصاص الحي عليهم".

وحسب المعلومات والمشاهد التي نُشرت على مواقع التواصل الافتراضي، في هجوم خاش فقد قتلت السلطات الإيرانية سبعة متظاهرين.

وتابعت "أمس الجمعة وفي مدينة سينه، أقيمت مراسم بمناسبة مرور أربعين يوماً على استشهاد عبد السلام قادر كلوان ‏في التظاهرات على يد السلطات، وفي مدينة راستك أيضاً خرج المتظاهرون إلى الشوارع، كما خرج المتظاهرون إلى الطريق في مدينة سرباز وأغلقوها أمام السيارات وأشعلوا النيران بالإطارات".

وفي مدينة زاهدان تمركزت القوات الإيرانية في الزوايا وعلى الطرق، ترتدي لباساً مدنياً من أجل إغلاق الطريق أمام المتظاهرين.

في سقز أيضاً، خرج الطلاب والمعلمون إلى الساحات، وعبروا عن احتجاجهم بترديد الشعارات، كما خرج المواطنون في العديد من مراكز روجهلات (شرق كردستان) إلى الشوارع والساحات ويواصلون فعالياتهم".

(ل م)