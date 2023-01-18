الاحتجاجات في إيران تشمل قطاع النفط.. والعمال يبدأون إضراباً عاماً

في إطار الاحتجاجات والمظاهرات في إيران وشرق كردستان، بدأ عمال شركة النفط إضراباً رداً على ممارسات السلطات القمعية بحق المحتجين.

وتستمر الانتفاضة التي اندلعت تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران وشرق كردستان منذ 5 أشهر، وكجزء من هذا الاحتجاج، بدأ عمال قطاع النفط أيضاً إضراباً بسبب ظروف العمل والمعيشة.

وفي المصافي والآبار النفطية في ديهلوران وايلام بشرق كردستان، بدأ العمال يوم أمس الإضراب عن العمل وأعربوا عن استيائهم من الأجور وظروف العمل من خلال تنظيم نشاط احتجاجي تنديداً بهذه الظروف.

بالإضافة إلى ذلك، في مصافي وحقول النفط في محافظات خوزستان وفارس وبشير وبدر عباس، بدأ العمال إضراباً لنفس الهدف وقاموا بأعمال احتجاجية.

وجاء في البيان المشترك لعمال قطاع النفط الإيراني: "لقد أصبحنا الآن فيضاناً وإذا لم يتم تلبية مطالبنا فسوف نأخذ كل شيء معنا، وعلى الرغم من أننا نحاول ونتحمل المسؤولية على عاتقنا حتى الآن، إلا أن عمال قطاع النفط فقراء ومرضى وبلا حقوق، وإننا سنواصل أنشطتنا حتى يحصلوا على حقوقهم".

إضافة إلى ذلك، خرجت مسيرة احتجاجية في منطقة هفت حويز بطهران يوم أمس، ورفع المواطنون الشعارات المناهضة للحكومة مما أدى إلى حدوث صراع بين المحتجين وبين القوات الحكومية القمعية.

إلى جانب استمرار الأنشطة والاحتجاجات المناهضة لممارسات السلطات، يستمر اعتقال المعتقلين واحتجازهم ومعاقبتهم.

كما توفي يوم أمس في محافظة سيستان وبلوشستان أحد جرحى احتجاج الجمعة الدموية في زاهدان ويدعى منصور هرمزي في مستشفى هذه المدينة بعد 108 أيام من الغيبوبة.

كان منصور هرمزي من البلوشيين الذين كانوا بلا هوية، وفي الاحتجاجات الأخيرة، فقد العديد من البلوش حياتهم لأنهم حرموا من الحق في الحصول على الهوية.

(م ش)