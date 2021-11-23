الاحتفالات بالذكرى السنوية الـ ٤٣ لتأسيس حزب العمال الكردستاني تستمر في كوباني

ونظمت حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية القناية غرب مقاطعة كوباني، احتفالاً ، وزُينت المنصة وساحة الاحتفال بصور القائد أوجلان وأعلام حزب العمال الكردستاني وصور الشهداء.

وشارك في الاحتفال الذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت، المئات من الأهالي وأعضاء المؤسسات في ناحية القناية وممثلون عن حزب الاتحاد الديمقراطي.

ثم تحدثت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية القناية، سعاد علدمر، التي هنأت الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الكردستاني على القائد أوجلان وقوات الكريلا والشعب الكردي، وقالت إن "القائد عانى الكثير في مسيرته النضالية حتى وصلنا إلى هذه المرحلة".

وأضافت سعاد علدمر: "هدد الاحتلال التركي بالقضاء على ثورة روج آفا، ولكن بفضل فكر وفلسفة القائد، استطعنا أن نقاوم ونُفشِل المخطط التركي الذي يحاول إخماد ثورة روج آفا ومنع الشعب الكردي من تحقيق الحرية".

وبدوره، ألقى العضو في حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، أحمد درويش، كلمة قال فيها إن "القوى العالمية هي المسؤولة عن هدر دماء الشعب الكردي، ولا يوجد أصدقاء للشعب الكردي سوى نفسه وحزب العمال الكردستاني ((PKK، وعلينا أن نسلك طريق الشهداء ولا ننظر خلفنا".

وأشار أحمد درويش إلى أن "الأسلحة الكيماوية التي تستخدمها دولة الاحتلال التركي في باشور (جنوب كردستان) ضد قوات الكريلا هي أسلحة من صناعة القوى العالمية التي تتحدث عن حماية حقوق الإنسان، وهذا يؤكد لنا أنه لا يوجد أصدقاء للشعب الكردي، ويجب علينا أن نعتمد على أنفسنا في تحقيق حريتنا وحرية الجسدية للقائد أوجلان".

وردد أحمد درويش في ختام كلمته مقولة القائد أوجلان "بدأنا بالشبيبة وسننتصر بالشبيبة".

وفي الختام عقد الشبيبة حلقات الدبكة على أنغام الموسيقى والأغاني الكردية.

ويشار إلى أن هذه احتفالية من سلسلة الاحتفالات والفعاليات التي تنظمها الشبيبة في مناطق إقليم الفرات، إذ أُقيم احتفال مماثل يوم أمس، في قرية قره موغ شرق مدينة كوباني، ومن المقرر أن يقام يوم غد احتفال في ناحية صرين.

(ج ع/ج)

ANHA