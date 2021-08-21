الأهالي يؤكدون أنهم سيكونون مع قسد في خندق واحد ضد أي هجوم تركي

صعّد الاحتلال التركي هجماته على شمال وشرق سوريا بالتزامن مع هجومه على قضاء شنكال في الـ 16 آب/أغسطس الجاري.

استهدفت طائرات تابعة لجيش الاحتلال التركي مركز مدينة شنكال واستشهد القيادي في وحدات مقاومة شنكال، سعيد حسن وابن أخيه المقاتل في صفوف الوحدات على أثره، واستهدف يوم الثلاثاء المنصرم مشفى قرية سكينية في قضاء شنكال مما أدى إلى وقوع 8 شهداء و4 جرحى.

وتشهد قرى ناحية تل تمر وناحية زركان قصفاً ممنهجاً من قبل جيش الاحتلال التركي على منازل المدنيين مماأدى إلى استشهاد عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال، ووقوع عدد من الجرحى.

وبالرغم من حدة الهجمات يصر أهالي شمال وشرق سوريا على الصمود والدفاع عن منطقتهم ضد مخططات الاحتلال.

واعتبرت صباح إبراهيم أن استهداف جيش الاحتلال التركي لمشفى في شنكال من خلال هجماته انعكاساً للذهنية" القذرة والوحشية للاحتلال التركي ، فهو يسعى إلى القضاء على الشعب الإيزيدي".

وأكدت صباح أن شمال وشرق سوريا سيقفن ضد هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، وسيدعمن قوات سوريا الديمقراطية في محاربة الفاشية، وتابعت: "سنناضل ونحمي أرضنا من الاحتلالات".

وانتقدت صباح صمت المجتمع الدولي ودعته للخروج" عن صمته أمام وحشية تركيا، فهو يستهدف المدنيين العزل دون رحمة".

'الدفاع عن الوطن واجب علينا جميعاً'

ومن جانبه، استنكر حسين خليل هجمات الاحتلال التركي على ناحية زركان وتل تمر وقضاء شنكال، وقال: "الفاشية التركية تعيد سيناريو الهجمات في المنطقة، فبعد احتلالها لمدينة عفرين وكري سبي وسري كانيه، تسعى الآن إلى احتلال كامل الخط الحدودي، وضرب المكتسبات التي تحققت بفضل دماء شهدائنا وأبنائنا، وذلك وسط صمت دولي".

وأكد خليل أنه "ليس من الغريب أن يشن الاحتلال التركي هجماته على قضاء شنكال فهو متورط في فرمان 73 بحق الإيزيديين أيضاً، ويدعم مرتزقة داعش من كافة النواحي".

ولم يستعبد خليل" شن تركيا للهجمات على مناطق أخرى أيضاً في شمال وشرق سوريا".

وتابع: "كافة المناطق مستهدفة من قبل الفاشية التركية، فهو لا يفرق بين المكونات والأديان، ويقصف الكبير والصغير"، مشدداً على ضرورة مقاومة كافة شعوب المنطقة بجانب قوات سوريا الديمقراطية ضد هجمات الاحتلال التركي".

وأكد "الدفاع عن الوطن واجب علينا جميعاً".

'لن نترك أرضنا للعدو'

وحيّا خليل مقاومة أهالي تل تمر وزركان وشنكال ضد الهجمات المستمرة للاحتلال التركي، وأضاف "إذا تطلب الأمر سنحارب العدو بجانب أنبائنا ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية، فوجودهم هو وجودنا".

وانشدت ليلى سليمان أهالي بلدة تل تمر وناحية زركان بالبقاء صامدين في ديارهم والمقاومة ضد هجمات الاحتلال التركي وعدم ترك ديارهم للعدو التركي، وأكدت: "لن نترك أرضنا للعدو، وسيكون النصر من حليف قواتنا".

(م)

ANHA