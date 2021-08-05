الأهالي يطالبون بمواصلة الفعاليات المنددة بالعزلة المطلقة على القائد عبد الله أوجلان

تواصل الدولة التركية فرض العزلة المطلقة على القائد عبدالله أوجلان منذ أسره في الـ 15 من شباط عام 1999 بمؤامرة دولية، في هدف واضح هو عزل الشعب والقاعدة الجماهيرية الضخمة عن أفكار القائد.

في هذا السياق، أكد أهالي ناحية تربه سبيه أن القوى الرأسمالية تقف وراء العزلة المفروضة على القائد أوجلان

وقال سليمان حسين "أنه ومنذ أكثر من 7 سنوات تستمر تركيا بفرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان ، وذلك لمنع حل مشاكل تركيا والدول المجاورة، على الرغم من أن القائد أبدى عدة مرات استعداده لحل الكثير من القضايا".

ولفتت رفحة مراد إلى تأثيرات العزلة تتجاوز الشعب الكردي وباتت قضية كل الشعوب " العزلة المفروضة على القائد لم تعد تخص الشعب الكردي وحده، بل أصبحت تخص الشعوب التواقة إلى الحرية والسلام والديمقراطية والعيش المشترك".

وأوضحت رفحة بأن "صمت القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان هو دليل على تآمرها المباشر مع الاحتلال التركي "وطالبت " المنظمات الإنسانية بالخروج عن صمتها المخزي ولقاء محامي القائد به".

فيما أشارت جازية حسين حوران إلى أن" تركيا حاولت من خلال العزلة كسر إرادة الشعوب وهي تدرك أن القائد أوجلان يمثل تطلعات الشعوب في الحرية والديمقراطية وعلى وجه التحديد يمثل تطلعات المرأة في التحرر من ذهنية المجتمع الذكوري التي تقيدها بسلاسل العبودية".

وطالبت جازية في ختام حديثها الشعوب بالاستمرار في الفعاليات المنددة بالعزلة وفضح سياسة الدول الرأسمالية وأكدت "بتكاتف شعوب المنطقة ونضالها ستنتصر العدالة الاجتماعية".

( آ )

ANHA