الأهالي يطالبون عائلة البرزاني بالكف عن الخيانة وإراقة دماء الكرد

حديث الأهالي لوكالتنا جاء بعد أيام من هجوم شنته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني على مجموعة من الكريلا في منطقة خليفان، وأسفر الهجوم عن استشهاد 7 مقاتلين من الكريلا، وفق ما نشر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي يوم الـ4 من أيلول/سبتمبر الجاري.

يأتي هذا في حين تتعرض مناطق من باشور كردستان لهجمات تركية برية وجوية منذ الـ23 من نيسان/أبريل المنصرم، تقاومها قوات الدفاع الشعبي(الكريلا) وتحاول منع الاحتلال التركي من قضم المزيد من أراضي باشور.

وحول هذا الموضوع، قال جوان أزاد، وهو من أهالي كوباني، بأن "سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني المعادية لقوات الكريلا معيبة في التاريخ الكردي، ولو عدنا إلى التاريخ، سنرى بأن هذه السياسة صنعها أعداء الكرد منذ القدم".

ونوه جوان آزاد إلى أن "أعداء الشعب الكردي يتحاورون ويخططون فيما بينهم من أجل خلق اقتتال داخلي بين الشعب الكردي بهدف إخماد ثورتنا وإضاعة حقوقنا المشروعة".

وأضاف: "نحن نريد وطناً مستقلاً لأننا سقينا هذه الأرض بدماء الشهداء، ولكن العدو لا يسمح بذلك، لهذا يلجأ إلى بث الفتن بيننا من أجل أن نحارب بعضنا".

وطالب جوان آزاد من أهالي باشور كردستان رفض هذه السياسات بعد كل التضحيات التي قدمت من أجل تحقيق حرية كردستان، لأن الاحتلال التركي لن يدع الشعب الكردي يتحرر، ويحاول أن يخلق عداوة بين الكرد، ونحن لن نسمح بحصول هذا الأمر".

'على عائلة البرزاني الكف عن الخيانة'

وفي نفس السياق، قالت الأم فاطمة بركل ، بأن "على عائلة البرزاني أن تتراجع عن هذه السياسة وألا تنجر إلى حرب مع قوات الكريلا، فهذا سيخدم مصلحة دولة الاحتلال التركي، وألا تتلطخ يد هذه العائلة بدماء الشعب الكردي، وأن تكف عن هذه الخيانة".

وأضافت فاطمة بركل: "الكريلا هم أبناؤنا ويحاربون من أجلنا، ونحن سنقف معهم حتى آخر لحظة في حياتنا، وإذا استشهد مقاتل واحد من الكريلا فهناك المئات ممن سيكملون دربهم، وعلى العدو ألا يفكر بأننا سنترك هذا الدرب وهذه القضية بعدما أصبحت لدينا قوة على وجه الأرض".

وطالبت فاطمة بركل عائلة البرزاني أن تضع يدها في يد الشعب الكردي ليحصل على حقوقه المسلوبة.

'يجب علينا أن نتكاتف ونتحد من أجل محاربة أعداء الشعب الكردي'

وبدوره قال المواطن عباس ملا بوزان: "لا نريد من الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يتعاون مع جيش الاحتلال التركي ويحارب قوات الكريلا، لأن هذه هي سياسة دولة الاحتلال التركي التي بها يراق دم الكرد بيد الكرد".

وأضاف ملا بوزان: "يجب علينا أن نتكاتف ونتحد من أجل محاربة أعداء الشعب الكردي، لأن أعداءنا جميعهم يتكاتفون في محاربتنا".

وطالب ملا بوزان الديمقراطي الكردستاني أن يتراجع عن سياساته المعادية والتي قد تؤدي إلى افتعال الاقتتال الداخلي الذي لن يخدم مصالح الشعب الكردي.

(ج ع/ج)

ANHA