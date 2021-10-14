الأهالي يستنكرون صمت حكومة باشور حيال مطالب أسر الشهداء المعتصمين في سيمالكا

وتوجه صباح اليوم، الآلاف من أهالي ناحية عامودا وأعضاء بلديات الشعب في إقليم الجزيرة إلى خيمة الاعتصام المنصوبة بجانب معبر سيمالكا الحدودي، التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة في شمال وشرق سوريا، تنديدًا بتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع جرائم الحرب التي تمارسها دولة الاحتلال التركي ضد قوات الكريلا.

وللمطالبة بجثماني الشهيدين سردم وتولهلدان اللذين استشهدا في كمين نصبته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في خليفان في آب الماضي.

رفع الأهالي خلال فعالية الاعتصام صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء، وسط زغاريد الأمهات وترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وتشجب الخيانة.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، زيور علي، كلمة بارك فيها "المقاومة التاريخية التي يبديها الأهالي في وجه السياسات القذرة المحاكة ضد حركة الحرية في باشور كردستان من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية".

وتساءل زيور علي خلال خطابه تحت الخيمة، بالقول: "أليس من المفروض رصّ الصف الكردي أمام هجمات المحتلين والطامعين في مكتسبات الشعب الكردي؟"، وطالب بـ "توضيح الديمقراطي الكردستاني لموقفه من الهجمات التي ارتكبت في منطقة خليفان، وتسليم جثماني الشهيدين إلى ذويهما في أسرع وقت".

واستنكر علي في ختام حديثه صمت حكومة باشور حيال مطالب أسر الشهداء.

هذا، ومن المقرر أن تستمر الفعالية غدًا بمشاركة مقاطعة الحسكة ونواحيها.

(ع ع / آ)

ANHA