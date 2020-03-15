الأهالي يشيدون بقرارات الإدارة الذاتية الاحترازية لمنع انتشار الكورونا

وكخطوة احترازية أعلنت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا عبر قرار حمل الرقم /23/ أمس السبت، تعليق الدوام في مدارس وجامعات شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى إلغاء كافة التجمعات في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وأشاد أهالي مدينة قامشلو بالقرارات التي اتخذتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لمنع انتقال فيروس كورونا إلى المنطقة، وأوضح المواطن محمد علي بشار أن القرارات التي اتخذتها الإدارة الذاتية بإغلاق المدارس والمعاهد والجامعات، وإلغاء جميع الحفلات إيجابيةٌ وجيدة، وتصب في خدمة الأهالي وتحافظ على سلامتهم.

وشدد علي على ضرورة حماية الأهالي أنفسهم من هذا الفيروس، والاهتمام بنظافة الجسد، وتعقيم اليدين، والتقيّد بالقرارات التي تصدر من الإدارة الذاتية وهيئة الصحة.

نتقيّد بإرشادات الإدارة الذاتية

المواطنة فاطمة حاجي من مدينة قامشلو بيّنت اتخاذهم عدة تدابير كشراء كمامات وقفازات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وقالت: "ننظف منازلنا ونعقمها بشكل يومي، ونعرض أثاث المنزل للأشعة الشمس، ونقوم بتوعية اطفالنا في المنزل حسب الإرشادات التي وجهتها الإدارة الذاتية وهيئة الصحة للأهالي".

وتوجهت فاطمة حاجي بالشكر للإدارة الذاتية على جهودها المبذولة في تقديم الخدمات للأهالي.

(أ ب)

ANHA