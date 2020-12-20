الأهالي يشيّعون المقاتل دمهات تل كوجر الذي استشهد خلال مقاومة عين عيسى

وشارك المئات من الأهالي والمقاتلين في مراسم تشيّيع جثمان المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية دمهات تل كوجر، الاسم الحقيقي ،مراد العلي، والذي استُشهد أثناء تصدّيه لهجمات الاحتلال التركي في ناحيه عين عيسى بتاريخ 18 الشهر الجاري.

واستقبل المئات من الأهالي جثمان الشهيد دمهات تل كوجر أمام مزار الشهداء في تل كوجر، ومن ثمّ وقفوا دقيقة صمت، وبعدها قام قوات الدفاع الذاتي بتقديم عرض عسكري.

تلاه إلقاء القيادي في قوات سوريا الديمقراطية ،محي الدين خيركي، كلمة قال فيها:" الجميع يعلم بأنّه منذ بداية الثورة تعرّضنا لهجمات شرسة من قبل جماعات مسلحة بأسماء مختلفة من مرتزقة داعش وجبهة النصرة وجيش الحر وغيرها، وناحية تل كوجر ليست غريبة عن تلك الهجمات، بل تعرّضت أيضاً لمجازر وهجمات ، وكما ولن ننسى فضل و تضحيات أهالي تل كوجر بكافة مكوّناتهم ، والذين قدّموا العشرات من زينة شبابهم في الدّفاع عن بلدهم والتصدّي للعدوان ".

وبدوره قال ،سرور شطي، عضو في حزب الاتحاد الديمقراطي: إنّ الشّهيد دمهات تل كوجر سطّرَ ملحمةً بطوليةً تاريخيةً في عين عيسى ولا يزال رفاقه يقاومون هجمات العدو".

وكما وجّه سرور شطي كلمةً لذوي الشهداء:" إنّ ذوي شهدائنا هم من يمثّلون الدّيمقراطية بفضل دعمهم المعنوي لأبنائهم الّذين يناضلون من أجل حرية الوطن والشعوب".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قُرأت وثيقة الشهيد دمهات تل كوجر وسُلّمت لذويه.

ومن ثمّ ووري جثمان الشهيد دمهات تل كوجر في مثواه الأخير في مزار الشهداء بناحية تل كوجر وسط زغاريد الأمّهات والشعارات التي تمجّد الشهداء.

(ك-ع/م ح)

ANHA