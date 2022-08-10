الأهالي يشيعون جثمان الشهيد ماهر العزبة إلى مثواه الأخير

وتوجه المئات من الأهالي إلى ناحية تل كوجر لتشييع جثمان الشهيد ماهر العزبة إلى مثواه الأخير.

وبدأت مراسم التشييع بتقديم مقاتلي قوات الدفاع الذاتي وقوات سوريا الديمقراطية عرضاً عسكرياً بالتزامن مع الوقوف دقيقة صمت. ومن ثم ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية محي الدين خيركي كلمة قال فيها: " إننا هنا في تل كوجر التي قدمت المئات من أبنائها شهداء في سبيل حرية الوطن، هذه المنطقة لا تزال تقدم شبابها للدفاع عن الأرض، إن جميع مكونات تل كوجر تعمل منذ بداية الثورة في سبيل الخلاص من المجموعات المرتزقة التي هاجمت المنطقة بتسميات مختلفة بهدف زعزعة استقرار المنطقة".

كما ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل كوجر نواف خدعان كلمة قال فيها: " إن الحكومة التركية هدفها الهجوم على مناطقنا لنشر الفوضى والخوف بين الأهالي ، إلا أننا صامدون في المقاومة والنضال من أجل كرامة وطننا".

ومن ثم قرئت وثيقة الشهيد وسلمت لذويه ليوارى جثمانه الثرى في مثواه الأخير في مزار الشهيد عقاب الأسود.

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