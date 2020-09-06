الأهالي يشتكون والجهات المعنية تسعى إلى إيجاد حل لمكب النفايات

يُشكل مكب النفايات الواقع قرية ناف كوري غرب مدينة قامشلو مصدر إزعاج لأهالي القرية وحي الهليلة، نتيجة انبعاث روائح كريهة وتصاعد أعمدة الدخان منها، ويطالب الأهالي الجهات المعنية بضرورة إيجاد حلول بأسرع وقت لهذه المشكلة.

يُعد مكب النفايات قرية ناف كوري، المكب الرئيس للمدينة والقرى المحيطة بها، ويتم ترحيل قرابة 20 طن من القمامة إليه يوميًّا.

ووعدت بلدية الشعب في قامشلو أواخر عام 2019، بالعمل على مشروع إعادة تدوير النفايات أو دراسة مشروع نقل المكب إلى مكان آخر، إلا أن الحصار المفروض على مناطق شمال وشرق سوريا وإغلاق المنافذ الحدودية عرقل مساعي البلدية.

و تجمع عدد من أبناء حي الهيليلة أمام مركز كومين الشهيد مصطفى كلو، للمطالبة بإيجاد حل سريع لمشكلة مكب النفايات في ناف كوري.

دليل جلي أحد سكان حي الهليلية أوضح: "نعاني من الروائح وأعمدة الدخان التي تتصاعد من مكب النفايات، ومنذ أعوام نطالب بإيجاد حل لهذه المشكلة".

وطالب جلي بلدية الشعب بضرورة إيجاد حل لمشكلة الحرائق التي تندلع في مكب النفايات.

وبدورها بينت الرئيسة المشتركة لمديرية البيئة في إقليم الجزيرة بشرى فرحان أن النار التي تندلع في مكب النفايات ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، وفرق الإطفاء تسعى دائمًا إلى إخمادها.

وهناك عدّة أسباب لاندلاع الحرائق في مكب النفايات منها أن بعض الأشخاص يقومون بجمع المواد المستكربة ويضرمون النيران، وبعضها ناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، حيث تتراكم النفايات فوق بعضها البعض، ونتيجة تفاعل بعض المواد الكيماوية تنشب النيران في القمامة.

عكيد كلو أشار إلى أنهم قدموا العديد من الطلبات إلى البلدية في الأعوام السابقة، والبلدية وعدت بإيجاد حلول ولكن الحال كما هو حتى الآن.

وقال: "الأهالي يعانون من بعض الأمراض التنفسية نتيجة الحرائق التي تندلع في مكب النفايات".

بشرى فرحان أوضحت أن مديرية البيئة في إقليم الجزيرة تسعى إلى إيجاد مكان آخر وتجهيزه.

وحول أسباب تأخر مشروع تدوير النفايات، أوضحت بشرى فرحان: "تم إيقاف المشروع بشكل مؤقت، بسبب الحصار المفروض على المنطقة، وانتشار فيروس كورونا".

(كروب)

ANHA