الأهالي يشدّدون على ضرورة المقاومة في وجه مخططات الاحتلال التركي وحكومة دمشق

يخطط الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمّون بـ "الجيش الوطني السوري" لشن هجمات جديدة على مناطق شمال وشرق سوريا.

هذه الهجمات التي يخطط لها الاحتلال، ضد شعوب المنطقة هدفها احتلال المزيد من الأراضي السورية وضمها إلى الجغرافية التركية.

ويمارس المحتل التركي ومرتزقته بحق أهالي المناطق المحتلة كعفرين، سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض وغيرها من المناطق الكثير من الجرائم والمجازر من قتل، واغتصاب وتغيير ديموغرافية المنطقة، بالإضافة إلى التطهير العرقي أمام مرأى ومسمع العالم.

وفي ظل هذه المجازر والجرائم التي ترتكبها تركيا، هنالك الكثير من الدعوات اليومية من قبل أبناء الشعب الكردي لتحقيق الوحدة الوطنية، والتي أصبحت مطلباً أساسياً لكل كردي.

يقول المواطن عيسى محمد من أهالي ناحية الدرباسية "ازدادت هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا بعد الانتصار الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية مع مكونات المنطقة للقضاء على أكبر تنظيم إرهابي".

وتابع محمد حديثه قائلاً "حكومة دمشق كانت شاهدةً على جرائم مرتزقة داعش، التي احتلت أجزاء كبيرة من الأراضي السورية، وبسواعد قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من كافة أبناء المنطقة، تحررت جميع تلك المناطق".

ويضيف محمد "الآن أيضاً حكومة دمشق تشاهد المحتل التركي وهو يحتل أراضي المنطقة ويرتكب الكثير من الجرائم بحقّ أهلها وتقف متفرجة، وهذا دليل شراكة فيما بينهم".

الهدف القضاء على المكتسبات

وبيّن محمد، أنّ الهدف من هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا هو القضاء على المكتسبات والانتصارات التي حققتها شعوب المنطقة.

ونوه عيسى محمد، إلى أنّ هجمات المحتل التركي على المنطقة تأتي في إطار خطة بين حكومة دمشق وتركيا وإيران من أجل القضاء على الوجود الكردي، "ولكن الشعب الكردي معروف عبر التاريخ بنضاله والدفاع عن حقوقه لذلك من المستحيل أن يتم تحقيق أحلامهم".

وقال عيسى في ختام حديثه "ما تفعله تركيا بحق مكونات شمال وشرق سوريا يحصل أمام أعين المنظمات التي تسمي نفسها بالمنظمات الإنسانية، ولكنها لم تفعل شيئاً حتى الآن".

سنناضل للعودة

وبدورها قالت المُهجّرة نجاح أحمو من أهالي سري كانيه المحتلة وقاطنة بناحية الدرباسية "الانتصارات التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية أصبحت مضرب مثل في العالم أجمع، لأنّها القوة الوحيدة التي حاربت مرتزقة داعش والاحتلال التركي معاً".

واختتمت نجاح حديثها بالقول "ماذا يريد منا أردوغان، فقد هجرنا من منازلنا ودمر مدينتنا، والآن يسعى لاحتلال عين عيسى، سنناضل من أجل العودة الى سري كانيه، وإعادة الأمن والأمان إليها كما كانت سابقاً".

حان الوقت لتوحيد أراضي كردستان

من جهتها طالبت المواطنة ربيعة حسن الأحزاب الكردية بتوحيد صفوفها، وتابعت: "على الأحزاب الكردية وضع مصالحهم الشخصية جانباً، والعمل من أجل مصلحة الشعب الكردي، لأنه حان وقت توحيد أراضي كردستان".

(هـ ن)

ANHA